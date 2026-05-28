Dakikalar içinde gökyüzü delindi: Aynı anda iki mevsim

Tatil için Ankara'dan Kocaeli'ye geldiğini belirten İlayda Seylin, İzmit Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Ankara'dan geldim. Hava burada çok güzel. Bayramın ikinci günündeyiz, her yer bomboş. İnsanlar memleketlerine gitti ve gerçekten hava çok güzel. Deniz kenarında tatilin keyfini çıkarıyoruz. Keşke Ankara'da da deniz olsaydı ama yapacak bir şey yok" dedi.