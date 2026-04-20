İstanbul Avcılar'da bir binanın giriş katında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.