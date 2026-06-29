Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir daire başkanının evinde silahla intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirtilen daire başkanının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Olayın ardından A.B.'nin yakınları ile mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Daha önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı görevini yürüten A.B.'nin, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Yetkililer, intihar girişiminin nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.