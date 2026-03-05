İklimlendirme sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımını toplumsal konulardaki duyarlılığıyla birleştiren Daikin Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da anlamlı bir etkinlikle kutladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün merkezine alan Daikin Türkiye, 4 Mart Çarşamba günü Daikin Akademi binasında düzenlenen etkinlikte kadın çalışanlarını özel bir söyleşide buluşturdu.

Söyleşinin konuğu olan ünlü yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, Daikinlilerle bir araya gelerek bilgi birikimini ve mesleki deneyimini kadın çalışanlarla paylaştı. Yıllardır kaleme aldığı eserler ve klinik tecrübeleriyle geniş kitlelere ulaşan Budayıcıoğlu, “Kadın ve Kader” teması çerçevesinde gerçekleştirdiği söyleşide, kadınlara tarihsel ve toplumsal olarak yüklenen anlamları, kuşaktan kuşağa aktarılan kalıplaşmış rollerin bireyin psikolojisi üzerindeki etkilerini ve bu kalıpların farkındalıkla nasıl dönüştürülebileceğini kapsamlı bir perspektifle ele aldı.

KADINLARIN HIKAYESINI YENIDEN YAZMA CESARETI

Söyleşide en çok vurgulanan başlıklardan biri, “Kader” kavramının değişmez bir yazgı olmadığı; aksine bireyin farkındalığı, eğitimi ve cesaretiyle yeniden şekillenebileceği oldu. Kadınların iş hayatında, aile yaşamında ve toplumsal alanda karşılaştıkları görünmez bariyerlerin ancak dayanışma ve bilinçle aşılabileceği ifade edildi. Çalışanların aktif katılımıyla gerçekleşen soru-cevap bölümünde ise Daikinli kadınlar hem kişisel deneyimlerini paylaşma hem de alanında otorite bir isimden doğrudan görüş alma fırsatı buldu. Söyleşi, ilham veren içeriği ve samimi atmosferiyle katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

EŞİTLİKTE SÖZDEN FAZLASI

Daikin Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca özel günlerde vurgulanan bir mesaj değil; şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilmiş kalıcı bir yaklaşımı ifade ediyor. Kadınların iş hayatında her alanda daha güçlü ve görünür olması için somut hedefler ve projelerle ilerleyen Daikin Türkiye, eşitliği uygulamada da hayata geçirme kararlılığını sürdürüyor. Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların potansiyelini gerçekleştirebilmesi için önce kendi hikâyesinin öznesi olduğuna inanması gerekiyor. Biz Daikin olarak eşitliği yalnızca söylem düzeyinde değil, işe alım politikalarımızdan kariyer gelişim programlarımıza kadar tüm süreçlerimizde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. 2030 yılına kadar kadın çalışan oranımızı %50’ye çıkarma hedefimiz, bu kararlılığın en somut göstergelerinden biri. Sakura Kadın Teknisyen ve Sakura Kadın Girişimci projelerimizle kadınların her alanda var olabileceğini göstermek istiyoruz. 8 Mart vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmanın, kadın çalışanlarımızın kendi güçlerini bir kez daha hatırlamalarına katkı sağladığına inanıyoruz.”

Kadın istihdamını artırmaya yönelik somut hedefleri ve uzun soluklu projeleriyle sektörde öncü bir rol üstlenen Daikin Türkiye, eşit ve kapsayıcı bir çalışma kültürü inşa etme yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

