78 yaşındaki Amerikalı yazar, üretkenliğini hız kesmeden sürdürüyor. Yurtdışında yakın zamanda Never Flinch adlı yeni Holly Gibney romanı ve Hansel ve Gretel uyarlamasıyla gündeme gelen King’in Mayıs 2024’te yayımlanan öykü kitabı You Like It Darker, Türkçede Karanlığı Seversin adıyla okura sunuluyor.

Kitabın orijinal adı, Leonard Cohen’in 2016 tarihli You Want It Darker adlı şarkısından ilham alıyor. Öte yandan King, bir yandan da Talisman 3 (Tılsım 3) üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Karanlığı Seversin, aralarında Cujo romanının ruhani bir devamı olarak görülen Çıngıraklı Yılanlar (Rattlesnakes) adlı öykünün de bulunduğu toplam 12 yeni hikâyeden oluşuyor. King, bu öykülerde okuru hem daha karanlık hem de daha derin bir yolculuğa davet ediyor.

“DAHA MI KARANLIK İSTİYORSUNUZ? ÖYLEYSE BUYURUN”

Stephen King’in okuru şaşırtan, sarsan ve aynı anda hem korkutup hem teselli eden anlatım gücü bu kitapta da zirvede. Fanilik, kader, tesadüf ve gerçeklik gibi temalar; hem metaforik hem de somut karanlıklar eşliğinde işleniyor.

Kitaptaki öykülerden “İki Yetenekli Serseri”, uzun süredir gizlenen sırların gün yüzüne çıkışını anlatırken; “Danny Coughlin’in Kötü Rüyası”, tek bir rüyanın onlarca insanın hayatını nasıl altüst edebileceğini gözler önüne seriyor. “Çıngıraklı Yılanlar”, yas içindeki bir adamın Florida’da aradığı huzurun beklenmedik ve ürkütücü bir mirasa dönüşmesini konu alıyor.

“Rüya Görenler”, içine kapanık bir Vietnam gazisinin aldığı bir iş teklifinin evrenin bazı kapılarının neden kapalı kalması gerektiğini öğretmesini anlatıyor. “Cevapçı” ise önsezilerin bir lütuf mu yoksa lanet mi olduğunu sorgularken, trajedilerle dolu bir yaşamın bile anlam taşıyabileceğini hatırlatıyor.

Her biri kendi başına güçlü, çarpıcı ve akılda kalıcı olan bu öyküler; Stephen King’in neden hâlâ türün en büyük ustalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Yaklaşık 600 sayfalık kitabın çevirisini, daha önce Peri Masalı, Yazma Sanatı ve Kan Varsa gibi King eserlerini Türkçeye kazandıran Gökçe Yavaş üstleniyor. Editörlüğünü Elçin Kazancı, kapak tasarımını ise Osman Selçuk Özdoğan’ın yaptığı eser, 6 Ocak 2026 itibarıyla raflardaki yerini aldı.

Karanlığı Seversin – İçindekiler

İki Yetenekli Serseri

Beşinci Basamak

Bir Acayip Willie

Danny Coughlin’in Kötü Rüyası

Finn

Sıvış Hanı Yolunda

Kırmızı Ekran

Türbülans Uzmanı

Laurie

Çıngıraklı Yılanlar

Rüya Görenler

Cevapçı