Ara transfer döneminin gözde takımlarından olan Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı ekibe dahil oldu.

TFF’YE TRANSFERİ BİLDİRİLDİ

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.

BOMBA İDDİA: GALATASARAY’A GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Bu doğrultuda gelen son dakika transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Kasımpaşa'nın Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Daha imzası kurumamıştı: Galatasaray’a geldiği gibi gidiyor, transferde büyük iddia - Resim : 1
Transferde büyük bomba

A Spor’da yer alan habere göre; transfer sürecinde önemli bir aşama kaydedilirken, Eyüp Aydın'ın İstanbul'a geldiği öğrenildi.

