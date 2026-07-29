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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların huzur ve konforunu önemsediklerini belirten Başkan Kaya, “Daha ferah ve bakımlı bir Ortahisar için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Ortahisar Belediyesi, yaz mevsiminin sıcak hava koşullarında vatandaşların soluklanma noktaları haline gelen parklar ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe halkının yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşam alanlarını daha modern ve bakımlı hale getirmek amacıyla büyük bir titizlik gösteren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; parklar, dinlenme alanları ve çocuk oyun gruplarında kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçe genelindeki bütün parklarda oyun grupları ve banklarda onarımlar gerçekleştiren ekipler; ayrıca yeşil alanların temizlenmesi, park ve yol kenarlarında çim biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor. Yapılan bakım, düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla parklar ve yeşil alanlar çocukların daha güvenli oynayacağı, ilçe halkının daha temiz ve ferah dinleneceği yerlere dönüştürüldü.

BAŞKAN KAYA: “HALKIMIZIN HUZURU VE KONFORU İÇİN SAHADAYIZ”

Vatandaşların sosyalleşmesi ve kent temizliğine özel önem gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini söyledi. “Halkımızın huzuru ve konforu için tüm birimlerimizle sahadayız” diyen Başkan Kaya, “Hemşerilerimizin daha güzel bir çevrede yaşaması ve şehrimize gelen misafirlerimizin daha bakımlı bir Ortahisar bulması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” sözlerini kullandı.