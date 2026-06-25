Bir süredir birliktelik yaşayan çift, 4 Mayıs'ta Bodrum'da gerçekleştirilen sürpriz bir nikâh töreniyle evlenmişti. Cavadzade, daha önce yaptığı açıklamada evlilik teklifini ilişkilerinin altıncı ayında aldığını ve tekliften yalnızca bir ay sonra nikâh masasına oturduklarını belirtmişti. Ünlü oyuncu, düğün organizasyonunun ise ilerleyen dönemde yapılacağını ifade etmişti.

43 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarda, çiftin romantik akşam yemekleri eşliğinde vakit geçirdiği, birlikte spor yaptığı ve tatilin tadını çıkardığı anlar yer aldı.

Cavadzade ile Uçar'ın mutluluklarını yansıtan balayı paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni gördü.