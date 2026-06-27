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Kaynak: Haber Merkezi

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen "Daha 17" dizisinde sergilediği performansla övgü toplayan Aksüyek, Muğla'da devam eden çekimlerden fırsat buldukça yazın tadını çıkarıyor.

Boş zamanlarını denizde geçirerek değerlendiren ünlü oyuncu, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KIRMIZI BİKİNİLİ KARELERİ İLGİ GÖRDÜ

Aksüyek, plajda locada verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı bikinisini siyah güneş gözlüğüyle tamamlayan oyuncu, sade tarzı ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Fit görünümüyle de beğeni toplayan Aksüyek'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Güneşli havanın keyfini çıkaran başarılı oyuncunun paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, Aksüyek'in fotoğraflarına güzelliği ve zarafetiyle ilgili çok sayıda olumlu yorum yaptı.