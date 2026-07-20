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Kaynak: Haber Merkezi

Daha 17 her bölümüyle adından söz ettiriyor. Daha 17 8. bölümüyle 19 Temmuz Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. Daha 17 son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

Daha 17 9. bölüm fragmanında; Şebnem yurdun kapanmasına neden olan hamlesini yapar ve Aras'la yeniden karşı karşıya gelir. Teo artık ailesine karşı sadece nefret besler. Deniz ise Leyla'ya Aras'ın ona aşık olduğunu itiraf eder.

SAÇMALADILAR YORUMLARI YAPILDI

Deniz'in aşk itirafı seyirciye tam olarak geçmezken sosyal medyada fragman altına "Saçmaladılar", "Senarist bunu bize geçiremedi", "Sıfır duygu olmadı bu", "Kötü bölümler üst üste geliyor bu gidişle erken final" yorumlarında bulundular.