Haftanın dizisi: Yayına başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Kanal D’nin Pazar akşamlarına damga vuran yaz dizisi ‘Daha 17’, çıkışını sürdürüyor.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, 9. bölümüyle 2’ye yakın reyting artışı yaşadı ve geçen haftanın en yüksek reyting çıkışı yapan dizisi oldu. Dizi, sadece aldığı reytingler değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

İzci Takımı Şelalenin Peşinde

Haftanın filmi: Burak Kaan Şimşeker’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı geçen hafta vizyona giren animasyon türündeki ‘İzci Takımı: Şelalenin Peşinde’, bin 340 kişi tarafından izlendi.

Ağbaş Sinema ve Organizasyon imzalı film; Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül’den oluşan İzci Takımı’nın doğa gezisini anlatıyor.

Gülşen’den ‘İtaat Yok’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden Gülşen, yeni şarkısı ‘İtaat Yok’u yayınladı. Sözleri ve müziği Gülşen imzalı şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmış.

Baskıya, dayatılan kurallara ve bir ilişki ya da toplum içinde boyun eğme beklentisine karşı çıkmayı anlatan şarkı, romantik bir ayrılık hikâyesinin ötesinde, kişinin kendi kimliğini ve özgürlüğünü savunmasını merkeze alıyor.

Hâlâ anlatacakları olan biri var

Haftanın kitabı: Yazar Semra Gökalp’in ‘Ben Hâlâ Buradayım’ kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, ALS nedeniyle bugün gözleri dışında hiçbir kasını hareket ettiremeyen ancak zihni ve hafızası sapasağlam olan Semra Gökalp’in kendi yaşamından doğdu. Kitapta teşhis sürecinden Avrupa’nın önde gelen ALS kliniklerine, sonuçsuz tedavi arayışlarından ‘umut tacirleri’ne; aile ilişkilerinden bakım verenlerin tükenmişliğine kadar hastalığın çoğu zaman konuşulmayan yüzü yer alıyor.

Bir ALS hastasının ne yaşadığını dışarıdan anlatmak yerine, hastalığın içinden seslenen Semra Gökalp, tavsiye vermeden önce dinlemenin, acımak yerine anlamaya çalışmanın ve hastayı hayatın dışında bırakmamanın önemini anlatıyor.