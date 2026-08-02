Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu

Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu

Kanal D’nin “Daha 17” dizisi hem ekranda, hem de dijital mecralarda izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin reji ekibine tecrübeli bir isim dahil oldu.

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 1

Kanal D ekranlarında ve dijital platformlarda izlenme rekorları kıran “Daha 17” dizisinin rejisinde dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı.

1 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 2

Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı projenin yönetmen kadrosuna deneyimli bir isim dahil oldu.

2 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce "A.B.İ." dizisinde 2. yönetmen olarak görev alan Murat Aksu, geçmişte birlikte başarılı işlere imza attığı yönetmen Emre Kabakuşak’ın ekibine transfer oldu.

3 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 4

Aksu, bu akşam yayınlanacak olan 10. bölüm itibarıyla "Daha 17" dizisinin 2. yönetmenliğini üstlenecek.

4 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 5

10. BÖLÜMDE SULAR DURULMUYOR

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımda heyecan dozu yine yüksek.

5 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 6

Yayınlanan ön izleme sahnesinde Ali’nin (Yusuf Selim Uğurlu), "Abla, babam ne zaman gelecek? Boya kalemi getirecekti?" sorusu üzerine Deniz, babasını aramak için harekete geçiyor.

6 7
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu - Resim: 7

Ancak telefonun ucundaki ses Deniz'i büyük bir şaşkınlığa uğratıyor. Babasının sesini taklit eden Teoman'ın "Alo? Söyle kızım" cevabı karşısında neye uğradığını şaşıran Deniz, "Babamı aradım ben. Siz kimsiniz?" sözleriyle şüphe dolu bir yüzleşmenin fitilini ateşliyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro