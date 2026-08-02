Kanal D ekranlarında ve dijital platformlarda izlenme rekorları kıran “Daha 17” dizisinin rejisinde dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı.
Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu
Kanal D’nin “Daha 17” dizisi hem ekranda, hem de dijital mecralarda izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin reji ekibine tecrübeli bir isim dahil oldu.Mehmet Ertaş
Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı projenin yönetmen kadrosuna deneyimli bir isim dahil oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce "A.B.İ." dizisinde 2. yönetmen olarak görev alan Murat Aksu, geçmişte birlikte başarılı işlere imza attığı yönetmen Emre Kabakuşak’ın ekibine transfer oldu.
Aksu, bu akşam yayınlanacak olan 10. bölüm itibarıyla "Daha 17" dizisinin 2. yönetmenliğini üstlenecek.
10. BÖLÜMDE SULAR DURULMUYOR
Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımda heyecan dozu yine yüksek.
Yayınlanan ön izleme sahnesinde Ali’nin (Yusuf Selim Uğurlu), "Abla, babam ne zaman gelecek? Boya kalemi getirecekti?" sorusu üzerine Deniz, babasını aramak için harekete geçiyor.
Ancak telefonun ucundaki ses Deniz'i büyük bir şaşkınlığa uğratıyor. Babasının sesini taklit eden Teoman'ın "Alo? Söyle kızım" cevabı karşısında neye uğradığını şaşıran Deniz, "Babamı aradım ben. Siz kimsiniz?" sözleriyle şüphe dolu bir yüzleşmenin fitilini ateşliyor.