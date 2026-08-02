Daha 17 dizisine büyük transfer: Tecrübeli isim ekibe dahil oldu

Ancak telefonun ucundaki ses Deniz'i büyük bir şaşkınlığa uğratıyor. Babasının sesini taklit eden Teoman'ın "Alo? Söyle kızım" cevabı karşısında neye uğradığını şaşıran Deniz, "Babamı aradım ben. Siz kimsiniz?" sözleriyle şüphe dolu bir yüzleşmenin fitilini ateşliyor.