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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa / Mustafa Temiz / Yeniçağ



Manisa’nın dağlar arasında yükselen ilçesi Demirci, festivalin açılış gecesinde ünlü sanatçı Zara’yı ağırladı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı konser, ilçe tarihinin en kalabalık ve coşkulu gecelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

ZARA’DAN DEMİRCİ’DE MÜZİK ZİYAFETİ

Festivalin açılış gecesinde sahneye çıkan Zara, güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla Demircililere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Şık sahne kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan sanatçı, fantazi ve arabesk eserlerin yanı sıra sevilen türküleri de seslendirdi. Zara’nın seslendirdiği birçok şarkıya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca festival alanını dolduran kalabalığın coşkusu hiç dinmedi. Demirci’nin yanı sıra çevre köy ve ilçelerden gelen müzikseverlerin geldiği araçlar ilçede uzun kuyruklar oluştururken, konser alanında bulunan kafe ve işletmelerde su bulunamadı. Sanatçının hayranları Zara’nın şarkılarıyla gece boyunca eğlendi.

FESTİVAL ALANI DOLDU TAŞTI

Yaklaşık 8 bin kişinin izlediği konser, festivalin ilk gününün en dikkat çeken etkinliği oldu. Zara’nın sahneye çıkmasıyla birlikte alanı dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçının eserlerine eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Demirci protokolünün de takip ettiği gecede, konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Zara’nın performansıyla coşkunun zirveye ulaştığı gece, ilçede festival heyecanını daha da artırdı.

DEMİRCİ’DE BEŞ GÜN FESTİVAL COŞKUSU

Gençlik, Kültür, Turizm ve Tanıtım Günleri ile Kurtuluş Festivali, beş gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.