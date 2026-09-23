Dağlardan türbeye süzülen ışık: Asırlık vefa bir kez daha canlandı

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül’de gerçekleşen ve 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen ‘Işık Hadisesi’ için Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kişi Tillo’ya geldi. Siirt Valiliği himayesinde, Tillo Kaymakamlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından düzenlenen programda ilahi dinletisi gerçekleştirildi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.