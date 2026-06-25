Kaynak: AA

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, son dönemde artış gösteren talep doğrultusunda benzin ve motorin satışlarına yönelik tedbir amaçlı kısıtlama kararı alındı.

Dağıstan Enerji Bakanlığı tarafından bölgedeki akaryakıt piyasasının mevcut durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre, alınan yeni tedbirler kapsamında kişi başına en fazla 20 litre benzin ve 50 litre motorin satışı yapılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kısıtlama kararının, bölgedeki mevcut akaryakıt stoklarının dengeli bir şekilde dağıtılması amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi. Enerji Bakanlığı, bu tedbir sayesinde piyasada oluşabilecek yapay bir kıtlığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı. Ayrıca uygulamanın; acil servisler, toplu taşıma hizmetleri ve tarımsal üreticiler başta olmak üzere tüm kesimlerin akaryakıta kesintisiz erişiminin korunmasına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırıları sebebiyle Rusya genelindeki çok sayıda petrol rafinerisi zorunlu bakıma alınmış durumda. Rus hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt dengesini korumak ve istikrarı sağlamak amacıyla dönemsel olarak ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Dağıstan'da devreye alınan bu uygulamanın bir benzeri, son dönemde Rusya Federasyonu genelindeki 20'ye yakın farklı bölgede de hayata geçirildi.