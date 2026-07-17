Osmaniye’de yaşayan 66 yaşındaki Halil Serçe, doğadan topladığı andız kozalaklarını sanata dönüştürerek dikkat çeken bir üretim hikayesine imza atıyor. Uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan Serçe, sonrasında el işçiliğine yönelerek kendi atölyesini kurdu.
Dağdan topluyor, servete dönüştürüyor: Tanesi bin 500 Liraya alıcı buluyor
Osmaniye’de yaşayan Halil Serçe, doğadan topladığı andız kozalaklarının çekirdeklerini işleyerek tespih ve bileklik üretiyor. El emeği ürünler yüksek fiyatlara alıcı buluyor.Kaynak: Diğer
10 metrekarelik atölyede üretim
Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Yaylası’ndaki evinin bahçesinde kurduğu 10 metrekarelik atölyede çalışan Serçe, andız çekirdeklerini işleyerek 33’lü ve 99’lu tespihler ile bileklikler üretiyor. Tüm ürünlerini tamamen el işçiliğiyle hazırlıyor.
Kendi kendine öğrendi
Tespih yapımını hiçbir ustadan eğitim almadan öğrendiğini belirten Serçe, bu işe olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını ifade etti.
Andız ağacının bölgeye özgü değerli bir tür olduğunu vurgulayan usta isim, çekirdeklerin farklı tasarımlarla işlenerek çeşitli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi.
Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor
Ürettiği tespih ve bileklikleri sipariş üzerine hazırlayan Serçe, ürünlerini Türkiye’nin birçok iline gönderiyor. El emeği ürünlerin fiyatlarının 500 TL ile 1500 TL arasında değiştiği belirtiliyor.
Ünlü isimlerin koleksiyonunda
Serçe, hazırladığı tespihlerin bazı ünlü isimlerin koleksiyonlarında da yer aldığını ifade ederek, Devlet Bahçeli için de özel bir tespih yaptığını dile getirdi.
Doğadan topladığı ham maddeyi ustalıkla işleyerek katma değere dönüştüren Serçe’nin üretimi, bölgedeki geleneksel el sanatlarının yaşatılması açısından da önem taşıyor.