Şırnak Beytüşşebap kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı: Şırnak’ta ulaşım durdu - Resim : 1

Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Ayvalık köyü mevkisinde meydana geldi. Komato Dağı'ndan kopan kaya parçaları, kara yolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı: Şırnak’ta ulaşım durdu - Resim : 2

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da heyelan! Yol kapandı...Trabzon'da heyelan! Yol kapandı...Gündem

Jandarma yol güvenliği için önlem alırken, Karayolları ekiplerinin kaya bloklarını kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.