Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., gittiği dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. A.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle A.K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Hanönü Belediyesi ekiplerinin de dron ile destek verdiği çalışma neticesinde A.K. dağda baygın halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı.
Dağda kaybolan vatandaştan sevindirici haber
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Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., gittiği dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. A.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle A.K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Hanönü Belediyesi ekiplerinin de dron ile destek verdiği çalışma neticesinde A.K. dağda baygın halde bulundu.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıktığı dağda fenalaşan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı kişi, ekipler tarafından sağ olarak bulundu.
Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., gittiği dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. A.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle A.K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Hanönü Belediyesi ekiplerinin de dron ile destek verdiği çalışma neticesinde A.K. dağda baygın halde bulundu.
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