Kaynak: İHA

Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., gittiği dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. A.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle A.K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Hanönü Belediyesi ekiplerinin de dron ile destek verdiği çalışma neticesinde A.K. dağda baygın halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı.