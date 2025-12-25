Sanatçının kaderi unutulmaktır Türkiye’de. Eğer arada bir anımsanıyorsa ulusu da ilgilendiren belirgin bir iz bırakmış olabilmesindendir bu anımsanış.

Ali Ulvi Elöve de anımsanır ama okullarda ve bayram günlerinde olur çoğu kez bu iş.

Daha çok açtığı sergilerde dikkati çeken Itır Gürdemirel’i ziyaretimde Itır Hanım’ın dedesi olan, edebiyatımızın eski ustalarından değerli öğretmen, şair, dilci Türk edebiyatının ilk çocuk şairlerinden, edebiyat tarihi ve Türkçenin tarihi ve grameri üzerine araştırmalar yapan, Dağ Başını Duman Almış sözleriyle başlayan Gençlik Marşı’nın söz yazarı Ali Ulvi Elöve’yle görüşme olanağı bulmuş ve bugüne değin yayınlanmamış ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşının son dörtlüğünü Ali Ulvi Elöve’nin ağzından dinleyebilmenin mutluluğunu yaşamıştım.

Dehen Özbek’in bir yazısında da işaret ettiği gibi: Efsane Beden Eğitimi öğretmeni Selim Sırrı Tarcan, yüksek eğitim için gittiği İsveç'te duyduğu İsveçli besteci Felix Körling'in Tre Trallande Jäntor (Üç Şarkı Söyleyen Kız) şarkısını Jimnastikte kullanabilirim diye düşünüp, notalarını kaydedip Osmanlı İmparatorluğuna getirmiş, Türkçe öğretmeni ve şair Ali Ulvi Elöve'den, bu melodiye Türkçe söz yazmasını rica etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın tamamen aleyhimize döndüğü, milletin derin ümitsizlik yaşadığı günlerdi. Ali Ulvi bey bu duygularla, İstanbul Moda'daki erkek öğretmen okulunun denize bakan odasında pencere kenarına oturmuş, kareli defterine mavi mürekkeple Gençlik Marşı’nı kaleme almış ve bu marş Gençlik Marşı adıyla, 1915-1916 akademik yılından itibaren spor etkinliklerinde bu marş kullanılmaya başlanmıştır.

Dağ Başını Duman Almış Marşı’nın unutulmaz şairi merhum Ali Ulvi Elöve, İstanbul’daki evinde görüştüğümüz 29 Ekim 1973’te yani, Cumhuriyetin 50. yılında, 92 yaşında idi. Servet- i Fünun Dönemini hazırlayan kalemlerden biri olan canlı tarih Ali Ulvi Elöve’nin anılarını yokladığımda Servet-i Fünun öncesinden kalanları şöyle anlattı:

“Selanik’te Meşrutiyet’ten evvel ‘Çocuk Bahçesi’ adlı haftalık bir mecmua vardı, orada çalışıyor, terkibsiz bir dille ve temiz Türkçeyle:

Arı gezer çiçek emer,

Kuşlar uçar, bir yem arar,

Orman renkten renge girer

Her tarafta çalışmak var

biçiminde şiirler, yazılar yazıyordum.

O zaman Servet-i Fünun dergisi çıkmıyordu. Filozof Rıza Tevfik, Mehmet Emin’i beğeniyor ve onun şiirlerini yayımlıyordu.

Bir sıra geldi ki Frenkler Rumeli’yi paylaşıyorlardı. Zorunlu olarak dergi kapandı. Ömer Naci, Rıza Tevfik ve beni hapsettiler. Çuval çuval kitaplarımı aldılar. O zamanki

Umumi Ecnebiye müdürü beni bıraktırdı. Ömer Naci de kaçtı. Sonra 31 Mart vak’ası oldu.

Selanik’ten Hareket Ordusu’yla Anadolu’ya geldim. Talebem asıl adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin ve asıl adı Enis Avni olan Aka Gündüz de benimleydi.

Hareket Ordusuyla İstanbul’a gelirken yanımda Rûşenî diye biri vardı. ‘Bu Hareket Ordusunun bir marşı olsa’ dedi. Ben de yazarım dedim ve:

Bir tarafta Anadolu bir tarafta Rumeli

Hürriyete nişanlıdır 10 Temmuz’dan ileri

Bugün de bir düğünümüz var Osmanlılar gelmeli

Hürriyete nişanlıyız dokunmayın vururuz

Biz Osmanlı evladıyız hürriyeti koruruz.

şiirimi yazdım. Bu şiirim pek tutulmadı ama ‘Dağ Başını Duman Almış’ tuttu.”

Ali Ulvi Elöve’ye neden hep Türkçeyi savundunuz dediğimde:

“Osmanlı Dili, milletçe anlaşılmaz bir dildir. Ben anlaşılsın, milletimin dili olsun istiyordum ve “Lastik Said” diye de anılan Kemal Paşazâde Said Bey’in:

Arapça isteyen Urban’a gitsin

Acemce isteyen İran’a gitsin

Frengiler Frengistan’a gitsin

Ki biz Türküz, bize Türki gerektir

Bunu fehmeylemeyen cahildemektir

biçimindeki şiirlerini yayımlıyordum.

Ben Türkçe’nin Orhun Yazıtlarını da okurum. Onu okudum. Basmak istediler, basamadılar.” dedi.

Cumhuriyetin 50. yılında dilimiz ve şiirimiz için neler düşünüyorsunuz? Dediğimde:

“Yıllardır okuyamıyor ve kulaklarım iyi duymadığından edebi sohbetler yapamıyorum. Yalnız serbest vezin denilen ve şu yeni yazılan şiirleri yavan ve cılız buluyorum. Şiirde âhenk önemlidir. Dilerim ki daha mazbut edebiyat ortamı olsun” dedi. Sözü 50. yıla getirmişken ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşı hangi duygularla yazıldı diye sordum Elöve’ye. Şöyle bir düşündü Ali Ulvi Hoca, sonra: “İstanbul Muallim Mektebine beni ilk tatbikat hocası yaptılar. Orada bir heyet toplandı ve tüm şairleri bir araya getirdiler. Sonra Muallim Mektebi Müdürü Sati Bey, bir konferans verdi. Tevfik Fikret, ‘Ne paşayız biz, ne beyiz, ilim aşıkı talebeyiz.’ diye bir manzume yazdı.

Maarif Müdürü Süleyman Nesip de çocuklar için bir şiir yazmıştı. Biz o zaman küçücük çocuklara ders numuneleri hazırlıyorduk ve çocuk şiirlerine ihtiyacımız oluyordu. Örnek çok azdı. O zaman çocuklar için çok şiir yazmıştım. Bu arada Harb-i Umumi oldu. Kadıköy’deki Sen Jozef’i Fransızlardan aldığımız sırada Selim Sırrı Tarcan Bey bana gelerek ‘İsveç’ten bir beste getirdim. Buna Türkçe elbise giydirebilir misin?’ dedi. Gençler endişeli ve huzursuzdu. Bunlara kalp kuvveti olsun diye Selim Sırrı’nın verdiği ölçüye göre ‘Dağ Başını Duman Almış’ı yazdım.

Dağ Başını Duman Almış’ın halkça bilinmeyen son bölümüyle birlikte tamamı şöyledir deyip şu şiiri okudu:

GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duma n almış

Gümüş dere durmaz akar

Güneş ufuktan şimdi doğar

Yürüyelim arkadaşlar!

***

Sesimizi yer gök su dinlesin

Sert adımlarla her yer inlesin

Sesimizi yer gök su dinlesin

Sert adımlarla her yer inlesin

***

Bu gök deniz nerede var

Nerede bu dağlar taşlar

Bu ağaçlar güzel kuşlar

Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer gök su dinlesin

***

Her geceyi güneş boğar

Ülkemizin günü doğar

Yol uzun da olsa ne var

Yürüyelim arkadaşlar.”

dedi.

İnternete “Dağ Başını Duman Almış” marşının sözleri kimin diye yazdığınız zaman karşınıza Bekir Sıtkı Erdoğan adı çıkmaktadır. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü Bekir Sıtkı Erdoğan 1926 doğumludur. Oysa Gençlik Marşı adıyla bilinen “Dağ Başını Duman Almış” Bekir Sıtkı Erdoğan daha doğmadan 1914’te yazılmış ve 1915-1916 akademik yılından itibaren spor etkinliklerinde okunmaya başlanmıştır. Bekir Sıtkı Erdoğan’ın: Dağ Başını Duman Almış adında 61 dizeden oluşan ve:

"Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar..."

Türkeli'ne kâfir dolmuş

Dadaş ağlar, uşak ağlar, er ağlar!”

biçiminde bir dörtlükle başlayan bir şiiri bulunmakta olup Ali Ulvi Elöve’nin şiirindeki:

"Güneş ufukta şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar..."

ve

"Sesimizi yer, gök, su dinlesin,”

gibi bazı dizeler bu şirde tırnak içinde başkasından alındığını işaret ederek kullanılmış fakat bazıları bu dizelere ve şiirin adına bakarak hataya düşüp “Gençlik Marşı”nı Bekir Sıtkı Erdoğan’ın diye yazmışlardır.

Bekir Sıtkı Erdoğan’ın: Dağ Başını Duman Almış adında 61 dizeden oluşan şiirinde Ali Ulvi Elöve’nin Gençlik Marşından parantez içindeki alıntının dışında yine tırnak içinde;

“Ankara, Ankara; güzel Ankara!

Seni görmek ister her bahtı kara.”

dizeleriyle başlayan ve 1933’te Mehmet Ali Ertekin tarafından yazılan hatta uzun süre Aka Gündüz tarafından yazıldığı sanılan ve Mehmet Ali Ertekin'in yakınlarının açtığı davada şiirin Ertekin'e ait olduğu mahkeme kararı ile tescil edilen meşhur Ankara Marşı’nın ilk iki dizesi de yer almaktadır.

Atatürk, 19 Mayıs'ın milli bayram ilan edildiği gün, 1938'de, hasta olmasına karşın: “Bu marş özgürlüğe, bağımsızlığa, cumhuriyete, demokrasiye, hukuka, bilime, sanata atılan adımların sözleridir. “Anadolu'nun dağ başlarını, kırık dökük otomobillerle aşarken, yanımdaki arkadaşlarıma bu marşı söylemeyi adet edinmiştim.” dediği:

Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar

Güneş ufuktan şimdi doğar

Yürüyelim arkadaşlar!

dizelerini yazan Ali Ulvi Elöve ile Türk dili, edebiyatı ve kültürüne emek verenlerin ruhu şad olsun.