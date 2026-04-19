Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan ilk takım belli oldu. Erzurumspor, Bodrum deplasmanında aldığı beraberlikle 5 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.
ERZURUMSPOR'A 1 PUAN YETTİ
Erzurumspor FK, 36. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla puanını 79’a yükselten Erzurumspor, ligin bitimine iki hafta kala Süper Lig vizesini aldı.
MUSTAFA FETTAHOĞLU ERKEN GOLLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor, henüz 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu’nun golüyle öne geçti.
Erken gelen gol sonrası oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
BODRUM EŞİTLİĞİ BULDU
Ev sahibi Bodrum FK, ikinci yarıda baskısını artırdı. 55. dakikada Ali Habeşoğlu sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Erzurumspor aradığı puanı alarak tarihi başarıya ulaştı.
5 YILLIK HASRET BİTTİ
Erzurumspor 5 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Serkan Özbalta yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansın ödülünü aldı.
ŞEHİRDE BÜYÜK SEVİNÇ
Son düdüğün ardından Erzurum’da taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Şehirde kutlamaların gece boyunca sürmesi beklenirken Süper Lig heyecanı yeniden başladı.