Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 16°
Da Vinci’nin 500 yıllık sırrı: Kalbin şifresi çözülüyor

Leonardo da Vinci’nin beş yüzyıl önce defterine yazdığı o karmaşık çizimlerin, modern tıpta çığır açacak bir keşfe işaret ettiğini o dönemde kim tahmin edebilirdi?

Vinci yalnızca sanat alanında değil, insan vücuduna duyduğu derin ilgiyle de zamanının çok ötesine geçmişti. Bugün ise onun gözlemlerinden biri, milyonlarca insanın kalp sağlığını ilgilendiren önemli bir gerçeğin anahtarını sunuyor.

Da Vinci’nin dikkatini çeken ancak kendi çağında tam anlamıyla açıklanamayan bir detay, günümüzde genetik analizler ve yapay zeka destekli araştırmalar sayesinde netlik kazandı.

Kalbin içinde yer alan ve “fraktal” özellikler gösteren yapılar, kalp hastalıklarının anlaşılması ve tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki bu yapılar nedir ve Da Vinci aslında neyi fark etmişti?

KALBİN DERİNLİKLERİNDEKİ KARMAŞIK AĞ

Da Vinci, kalp üzerine yaptığı incelemelerde, kalbin iç yüzeyini kaplayan ve dantel gibi görünen girift kas dokularını çizimlerine aktarmıştı. Bugün “trabekül” olarak adlandırılan bu yapılar, onun da ilgisini çekmişti. O dönemde bu liflerin kanı ısıtmak gibi bir işlevi olabileceğini düşünmüştü.

Her ne kadar bu yorum günümüz bilgisiyle doğrulanmasa da, bu yapıların kritik öneme sahip olduğu yönündeki sezgisi şaşırtıcı biçimde doğru çıktı.

DOĞANIN İMZASI: FRAKTAL YAPI

Bilim insanları, 18 binden fazla kişinin kalp MR görüntülerini yapay zeka yardımıyla analiz ederek bu gizemi daha derinlemesine inceledi. Elde edilen sonuçlar, doğada kar tanelerinde ya da ağaç dallarında görülen kendi kendini tekrar eden fraktal desenlerin kalp içinde de bulunduğunu ortaya koydu.

Bu yapıların sağladığı avantajlar oldukça etkileyici:

Kan akışını düzenleyerek türbülansı azaltıyorlar.

Kalbin pompalama gücünü artırarak daha verimli çalışmasını sağlıyorlar.

GENETİK TEMEL ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar yalnızca yapısal incelemelerle sınırlı kalmadı. Genetik analizler sonucunda, trabeküllerin şekil ve yoğunluğunu belirleyen 16 farklı gen bölgesi tespit edildi. Bu genlerin, hücrelerin nasıl organize olup dallanacağını kontrol ettiği anlaşıldı.

En dikkat çekici sonuç ise şu oldu: Daha karmaşık ve gelişmiş trabekül yapısına sahip bireylerde kalp yetmezliği riski belirgin şekilde daha düşük.

GELECEĞİN TEDAVİLERİNE IŞIK TUTUYOR

Bu bulgular, sadece tarihsel bir merakın giderilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için yeni bir yol haritası sunuyor. Trabekül yapısının yoğunluğu ve düzeni, ileride bir kişinin kalp hastalığına yakalanma riskini öngörmede önemli bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
