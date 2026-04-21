Da Vinci’nin 500 yıllık sırrı: Kalbin şifresi çözülüyor

Araştırmalar yalnızca yapısal incelemelerle sınırlı kalmadı. Genetik analizler sonucunda, trabeküllerin şekil ve yoğunluğunu belirleyen 16 farklı gen bölgesi tespit edildi. Bu genlerin, hücrelerin nasıl organize olup dallanacağını kontrol ettiği anlaşıldı.

En dikkat çekici sonuç ise şu oldu: Daha karmaşık ve gelişmiş trabekül yapısına sahip bireylerde kalp yetmezliği riski belirgin şekilde daha düşük.

GELECEĞİN TEDAVİLERİNE IŞIK TUTUYOR

Bu bulgular, sadece tarihsel bir merakın giderilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kalp hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi için yeni bir yol haritası sunuyor. Trabekül yapısının yoğunluğu ve düzeni, ileride bir kişinin kalp hastalığına yakalanma riskini öngörmede önemli bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.