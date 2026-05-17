Kastamonu’da D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi ile Çorum’un Kargı ilçesi sınırında bulunan D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Y.S. yönetimindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Umut Y.S. ile yolcu konumundaki Berkay B. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi