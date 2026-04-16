Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, sosyal medyada dikkat çekici bir video ile D vitamini tartışmasını yeniden alevlendirdi. “D vitamininin tüm hap, damla ve iğneleri piyasadan çekildi” diyerek başlayan doktor, Nisan ayından itibaren her gün saat 12:00 ile 13:00 arasında bedava yeni bir ürünün halka sunulacağını açıkladı. “Sahte ürünlere itibar etmeyiniz” uyarısını da ekledi.

Küçükusta'nın sözleri şu şekilde:

D vitamininin tüm hap, damla ve iğneleri piyasadan çekildi. Nisan ayından itibaren her gün saat on iki ile on üç arasında, bedava, yeni bir ürün halka sunulacak. Sahte ürünlere itibar etmeyiniz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE GÜNEŞ

Nisan-Eylül döneminde UVB ışınlarının etkili olduğu saatlerde, 10-20 dakika doğrudan güneşlenmenin vücutta yaklaşık 10.000 ünite D vitamini sentezleyebileceğini belirtiyor.

Öğle vakti kısa süreli ve bilinçli güneşlenme, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve genel metabolizma için en etkili yöntemlerden biri. Ancak aşırı maruziyetin zararlı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Cam arkasından veya güneş kremi sürerek bu faydayı elde etmek mümkün değil.

Sonuç olarak, D vitamini eksikliğinde önce doğal yollar tercih edilmeli. Takviye ihtiyacı olanlar ise mutlaka hekim kontrolünde hareket etmeli.