KULLANICILAR GÜNCELLEME SONRASI SORUN BİLDİRİYOR

Dijital yayın platformu D-Smart’ın çevrim içi uygulaması D-Smart GO’da yapılan son güncellemenin ardından kullanıcı şikâyetleri artmaya başladı. Kullanıcı yorumlarına göre uygulama açılmama, kanal listelerinin sıfırlanması ve içerik erişiminde kısıtlar gibi sorunlar ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar uygulamanın farklı cihazlarda hiç açılmadığını, bazı kullanıcılar ise mevcut paketlerinde yer alan kanalların “paketiniz kapsamıyor” uyarısıyla görünmediğini aktardı.

SİNEMA VE BELGESEL KANALLARINDA PAKET UYARISI

Güncelleme sonrası en dikkat çeken sorunlardan biri sinema ve belgesel kategorilerinde yaşandı. Daha önce erişilebilen kanalların paket dışı görünmesi, sistemsel bir eşleştirme hatası ihtimalini gündeme getirdi.

Kullanıcılar özellikle Favori kanal listelerinin silinmesi, Kanal kategorilerinin değişmesi, Paket içeriklerinin eksik görünmesi gibi problemleri yoğun biçimde dile getiriyor.

“YAYINI GERİ ALMA” ÖZELLİĞİ MENÜDE KAYBOLDU

Platformun en çok kullanılan özelliklerinden biri olan “yayını geri alma” (catch-up) fonksiyonunun tamamen kaldırılmadığı ancak arayüz değişikliği nedeniyle erişimin zorlaştığı belirtiliyor. Kullanıcı deneyimindeki bu değişiklik sosyal medyada tepki topladı.



Bir kullanıcı ‘’uygulama gitmiş, tv ve diğer platformlarda açılmıyor. Güncellenmiş. favori kanallar silik. Sinema kanallari icin de mevcut paketiniz bu özelliği kapsamıyor diyor. Hayırdır ?’’ ifadeleriyle şikayetlerini dile getirdi.