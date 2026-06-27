Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 63 NU 386 plakalı tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı 01 BDH 065 plakalı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BCK 144 plakalı otomobile çarptı.

D-400'de TIR dehşeti: İki otomobili birden altına aldı - Resim : 1

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

D-400'de TIR dehşeti: İki otomobili birden altına aldı - Resim : 2

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından tır sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.