Edinilen bilgilere göre, Bozyazı Merkez Mahallesi’nde bulunan Antalya-Mersin D-400 Karayolu üzerindeki Sini Çayı Köprüsü’nde çökme meydana geldi. Kısa süre önce yama çalışması yapılan köprüde oluşan göçüğün ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu araç geçişine kapatırken, Antalya’dan Mersin yönüne seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yetkililer, sürücülerin Atatürk Bulvarı üzerinden Bozyazı ilçe merkezine girerek Paşa Caddesi üzerinden Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı’na ulaşabileceklerini bildirdi. Ayrıca Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki güzergahın da geçici süreyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.