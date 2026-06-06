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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UJ 501 plakalı otomobil, orta refüje çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi.

Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.