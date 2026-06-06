Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UJ 501 plakalı otomobil, orta refüje çıktı.

D-100’de dehşet anları: Direği kökünden söktü, takla attı - Resim : 1

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi.

D-100’de dehşet anları: Direği kökünden söktü, takla attı - Resim : 2

Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

D-100’de dehşet anları: Direği kökünden söktü, takla attı - Resim : 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

D-100’de dehşet anları: Direği kökünden söktü, takla attı - Resim : 4