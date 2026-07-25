Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza

D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza

Kastamonu Tosya'da sağanak yağış D100 karayolunu savaş alanına çevirdi. Birer kilometre arayla yaşanan 3 ayrı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 1

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sağanak yağış sebebiyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 2

Kazalar, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkisi Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde, yaklaşık 1'er kilometre mesafede 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 3
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 4

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalelileri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 karayolunun Samsun istikametinde yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 5
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 6
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 7
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 8
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D-100 otoyolu savaş alanına döndü: Birer kilometre arayla 3 ayrı kaza - Resim: 9
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