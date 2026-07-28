Kaynak: Haber Merkezi



Kocaeli / Murat Kurt-Nilay Kurt / Yeniçağ



Körfez ilçesi D-100 karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde, seyir halindeki bir tırın lastiğinin patlaması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, yol savaş alanına döndü. Aynı noktada sık sık yaşanan kazalar ise bölge halkının ve sürücülerin tepkisini tavan yaptırdı.

​LASTİK PATLADI, KONTROLDEN ÇIKAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI

​Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunun Atalar Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle ani bir şekilde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

​Çarpmanın şiddetiyle tırın parçaları yola savrulurken, D-100 karayolunun ilgili şeridi adeta savaş alanına döndü. Olay yerine hızla intikal eden trafik ve karayolları ekipleri, olası başka bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemleri alarak trafikte kontrollü geçiş sağladı.

​"BU NOKTADA DEFALARCA KAZA OLDU, SESİMİZİ DUYAN YOK MU?"

​Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, Atalar Mahallesi sakinleri ve sürekli bu güzergahı kullanan sürücüler duruma isyan etti. Aynı mevkide daha önce de benzer kazaların defalarca yaşandığını hatırlatan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

​Mahalle sakinleri tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

​"Bu noktada defalarca kaza oldu, neredeyse her ay benzer bir tehlike atlatıyoruz. Kazaların sıradanlaşmasını istemiyoruz. Burada daha büyük facialar yaşanmadan acilen kalıcı önlemler alınmalı, yol güvenliği yeniden gözden geçirilmelidir."

​Tırın ve yola yayılan enkazın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.