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Kaynak: AA

D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergâhında olumsuz hava koşulları baş gösterdi. Bölgede eş zamanlı olarak etkisini gösteren yoğun sis ve yağışlı hava, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kara yolunun Düzce geçişindeki Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis yoğunlaştı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi ve yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması, bölgedeki araç trafiğinin zaman zaman yavaşlamasına neden oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle güzergâh üzerinde tedbirlerini artıran trafik polisi ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve önlerindeki araçlarla olan takip mesafelerini korumaları konusunda hassasiyetle uyarıyor. Karayolları ekipleri de sürücülerin güvenli seyahat etmesi amacıyla yol boyunca konuşlandırılan ışıklı tabelalar vasıtasıyla dikkatli olunması yönünde ikazlar yayınlıyor.