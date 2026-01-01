Saran Group radyolarından Radyo Trafik, “Radyo Trafik Yolda” navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda, 2025 yılında İstanbul'a ait kaza ve arızalı araç istatistiklerini duyurdu.

İstanbul’da 2025 yılında ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en yoğun olduğu nokta D-100 Haramidere kesimi oldu.

Radyo Trafik, 2025 yılına ilişkin kaza ve arızalı araç istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından elde edilen verilere göre, İstanbul genelinde arterlerde yaşanan kazalar hem can kayıplarına hem de trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

2025 yılında kayıtlara geçen 17 bin 320 kazanın 45’i ölümlü, 2 bin 309’u ise yaralanmalı olarak gerçekleşti.

KAZALARIN EN YOĞUN OLDUĞU NOKTA: D-100 HARAMİDERE

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına yapılan bildirimlere göre, 2025 yılında İstanbul’da kazaların en yoğun yaşandığı nokta D-100 Karayolu’nun Haramidere kesimi oldu. Bu bölgede yıl boyunca 282 kaza kaydedildi.

Haramidere’yi, 276 kazayla TEM Mahmutbey izlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 268 kazayla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Kazaların yoğunlaştığı diğer noktalar arasında D-100 Beylikdüzü (267 kaza) ve D-100 Avcılar (262 kaza) öne çıktı. D-100 Küçükçekmece hattında 253, D-100 İncirli mevkiinde ise 212 kaza meydana geldi.

Listede yer alan bir diğer yoğun bölge olan D-100 Merter’de 205 kaza kayıtlara geçerken, Basın Ekspres İkitelli’de 196 kaza bildirildi. İlk 10’u tamamlayan D-100 Saadetdere–Ambarlı hattında ise yıl boyunca 185 trafik kazası yaşandı.

EN FAZLA KAZA EKİM AYINDA YAŞANDI

Kazaların aylara göre dağılımı incelendiğinde, 2025 yılında en fazla kazanın ekim ayında meydana geldiği görüldü.

Ekim ayında toplam 1.697 kaza yaşanırken, bu kazaların 4’ü ölümlü, 217’si yaralanmalı oldu. Yılın en az kaza yaşanan ayı ise haziran olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında toplam 1.151 kaza meydana gelirken, bu kazaların 4’ü ölümlü, 159’u yaralanmalı olarak gerçekleşti.

ARIZALI ARAÇLAR TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

Trafik yoğunluğunu artıran bir diğer önemli unsur ise arızalı araçlar oldu. 2025 yılında Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına İstanbul genelinde toplam 10 bin 953 arızalı araç bildirimi yapıldı.

Arızalı araçların en sık görüldüğü bölge D-100 Avcılar olurken, D-100 Haramidere–Beylikdüzü hattı, Merter-İncirli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de trafiği olumsuz etkileyen noktalar arasında yer aldı.

RESMİ VERİLERDE KAZA SAYISI 97 BİNİ AŞTI

Radyo Trafik Yolda verileri, ana yollarda ve trafiği doğrudan etkileyen kazaları kapsarken, resmi istatistikler kent genelindeki toplam tabloyu ortaya koyuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2025 yılının ilk 11 ayında İstanbul’da toplam 97 bin 460 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 61 bin 702’si maddi hasarlı, 35 bin 758’i ise ölümlü ya da yaralanmalı kazalar olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 120 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 652 kişi yaralandı.

KAYITLARA GİRMEYEN KAZALAR GERÇEK SAYIYI ARTIRIYOR

Öte yandan, her kaza emniyet kayıtlarına yansımıyor. Özellikle maddi hasarlı kazalarda tarafların kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemesi nedeniyle resmi kayıtlara girmeyen vakalar bulunuyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, 2025 yılında İstanbul’da toplam 259 bin 321 kaza tespit tutanağı düzenlendi. Bu veriler, kentteki gerçek kaza sayısının açıklanan rakamların da üzerinde olduğunu gösteriyor.

YIL SONU RAKAMLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza istatistikleri, 1 Ocak 2025 saat 00.00 ile 26 Aralık 2025 saat 14.00 arasındaki verileri kapsıyor.

Yılın tamamlanmasıyla birlikte aralık ayı ve genel toplam rakamlarında artış yaşanması bekleniyor.