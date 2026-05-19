Eğitim, bilim ve sağlık alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkiye'de derin izler bırakan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Gündüz saatlerinde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla başlayan anma programı, akşam düzenlenen özel bir törenle devam etti.

Duygu Demirbağ’ın sunuculuğunu üstlendiği anlamlı geceye; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, derneğin yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri, bilim, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin yanı sıra Saylan’ın öğrencileri ve sevenleri katıldı.

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL: "TÜRKAN HOCAMIZ CUMHURİYETE BORCUNU ÖDEDİ"

Gecenin açılış konuşmasını yapan ÇYDD Genel Başkanı ve Türkan Saylan’ın uzun yıllar omuz omuza çalıştığı yol arkadaşı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Saylan’ın ömrünü laik eğitime, Cumhuriyet değerlerine ve kız çocuklarının geleceğine adadığını hatırlattı. Prof. Dr. Yüksel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkan Hocamız, Cumhuriyete duyduğu sorumluluğu yaşamı boyunca emekle, kararlılıkla ve üretimle yerine getirdi. Bir hekim olarak cüzzam hastalarının yaşamına dokundu; bir Cumhuriyet kadını olarak kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etti. Onun için eğitim, bir insanın kaderini değiştiren en güçlü yoldu. Bugün ulaştığımız her kız çocuğunda, destek verdiğimiz her öğrencide ve çağdaş bir gelecek için sürdürülen her çalışmada onun emeği var. ‘‘Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile’’ diyen Türkan Saylan, Cumhuriyete borcunu fazlasıyla ödedi. Bizler de onun ışığını, eğitimde fırsat eşitliği ve çağdaş yaşam mücadelesiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz."

16. TÜRKAN SAYLAN BİLİM VE SANAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkan Saylan’ın bilim ve sanata verdiği değeri yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri, bu yıl da jüri değerlendirmelerinin ardından titizlikle seçilen isimlere takdim edildi:

16. Çağdaş Yaşam Bilim Ödülü: Tıp dünyasına sunduğu katkılar, beyin ve sinir cerrahisi alanında gerçekleştirdiği özgün bilimsel çalışmaları sebebiyle Doç. Dr. Şahin Hanalioğlu’na layık görüldü.

16. Çağdaş Yaşam Sanat Ödülü: Yakın tarihin gölgesinde şekillenen toplumsal kırılmaları, savaşları ve bu süreçlerin insan psikolojisi üzerindeki derin etkilerini etkileyici bir dille aktardığı "Korkunun Kıyılarında" adlı eseriyle yazar Buket Arbatlı’ya verildi.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın anılarının tazelendiği ve gelecek nesillere aktarılan mirasın vurgulandığı bu anlamlı anma organizasyonu, ünlü piyanist Dengin Ceyhan’ın konuklara sunduğu eşsiz müzik dinletisiyle son buldu.