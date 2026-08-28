Yılın en önemli oyun etkinliklerinden Gamescom açılış gecesinde gösterilen No Law, izleyenlerde büyük heyecan yarattı. Geliştirici stüdyo Neon Giant, beğeni toplayan The Ascent oyunundaki izometrik kamera açısını geride bırakarak bu kez oyuncuları birinci şahıs (FPS) bakış açısına davet ediyor. State of Unreal ve Gamescom sunumlarında paylaşılan görüntüler, oyunun sunduğu dünyadaki yüksek detay kalitesini ve dinamik yapıyı gözler önüne seriyor.

ŞEHİR ATMOSFERİ ALINAN KARARLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Dinamik gece-gündüz döngüsüne sahip olan No Law, oyuncu tercihlerinin doğrudan evrene yansıdığı yaşayan bir şehir sunmayı hedefliyor. Oyundaki yapay zeka karakterlerin oyuncuya yaklaşımı verilen kararlar doğrultusunda değişirken; hava durumu, bölge ve günün saatine bağlı olarak sokaklardaki canlılık oranı da farklılık gösterecek. Yükleme ekranları ve görünmez duvarlar içermeyen kesintisiz bir dünya tasarımı barındıran yapımda, Metahuman teknolojisi sayesinde karakter çeşitliliği üst seviyeye çıkarılacak.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

Görsel kalitesi ve aksiyon mekanikleriyle Cyberpunk 2077'ye rakip olarak görülen No Law, 2027 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. Yapımın kesin yayın günü ve ayına dair detayların ise önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.