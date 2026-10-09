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Henüz ilk hazırlık aşamasında olan projenin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ve senaryonun detayları gizliliğini koruyor. Ancak filmin yapımcılığını Transformers serisinden tanınan dünyaca ünlü yapımcı Lorenzo di Bonaventura’nın üstleneceği kesinleşti. Yapım, animasyon yerine gerçek oyuncuların yer aldığı canlı aksiyon türünde beyaz perdede boy gösterecek.

NIGHT CITY’NİN TEHLİKELİ DÜNYASI BEYAZ PERDEDE

Oyun, neon ışıklarıyla kaplı ancak suç oranı yüksek distopik megakent Night City'de geçiyor. Siber donanımlarla güçlendirilmiş V karakterinin suç dünyasındaki yükselişini ve zihnini ele geçiren deneysel biyoçip nedeniyle zamana karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini konu alan hikayenin, sinema uyarlamasında da ana aksı oluşturması bekleniyor.

SÜRPRİZ OYUNCU KADROSU MERAK KONUSU

Oyunda kilit rolleri canlandıran dünyaca ünlü aktörler Keanu Reeves ve Idris Elba'nın film projesinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Projenin ilerleyen aşamalarında oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine ilişkin detayların açıklanması bekleniyor.