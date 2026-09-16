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Tesla’nın Teksas eyaletinin Austin kentinde sunduğu sürücüsüz robotaksi hizmeti, yazılımsal kısıtlamalar nedeniyle sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Cybercab model araçla yolculuk yapan bir kullanıcı, normal şartlarda 10 dakika sürmesi gereken güzergahın 70 dakikalık uzun bir şehir turuna dönüştüğünü aktardı.

Yolculuk sonunda kullanıcıdan standart tarifeye uygun şekilde 20 dolar tahsil edildi. Ancak Tesla'nın yolculuk başlamadan önce rotayı ve tahmini varış süresini yolcuya göstermemesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

OTOYOL VE HEMZEMİN GEÇİT YASAĞI ROTAYI UZATTI

Aracın mesafeyi 7 kat uzatmasının ardında sistemin güvenlik protokolleri ve bölgesel kısıtlamaları yatıyor. Tesla’nın robotaksilerinin Austin kentinde otoyolları kullanmasına ve hemzemin demiryolu geçitlerinden geçmesine henüz izin verilmiyor.

Söz konusu aksaklığın temel sebebinin markanın mevcut sürüş alanı algoritması olduğu kaydedildi. Austin genelinde yalnızca düşük hızlı yan yollarda ve belirli sınırlı alanlarda hizmet verebilen Tesla, otoyollara tamamen çıkabilen rakibi Waymo'nun gerisinde kalıyor.

MODEL Y ROBOTAKSİLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Yaşanan bu uzun rota probleminin yalnızca Cybercab modeline özel olmadığı belirtildi. Şirketin filoda kullandığı Model Y tabanlı robotaksilerin de aynı yazılım altyapısını paylaştığı, bu nedenle diğer kullanıcıların da benzer dolambaçlı güzergahlarla karşılaşma riskinin bulunduğu ifade edildi.