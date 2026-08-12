Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı

Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle birden fazla kredi kartı kullanan tüketiciler için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Bir kartın borcunu diğer kartın nakit avansıyla kapatmanın borç sarmalını büyütebileceği belirtilirken, uzmanlar finansal dengeyi korumak için 4 önemli adımı sıraladı.

Kaynak: Diğer
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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 1

Artan yaşam maliyetleri ve geçim kaygısı, tüketicileri nakit açıklarını kapatabilmek için birden fazla bankaya ait kredi kartını aynı anda kullanmaya yöneltiyor...

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 2

Ancak uzmanlar, bir kartın ekstre borcunun başka bir karttan çekilen nakit avans veya kredili mevduat hesabıyla (KMH) ödenmesinin ciddi finansal riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 3

Borcu yeni bir borçla çevirme alışkanlığının sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken uzmanlar, kontrolsüz kredi kartı kullanımının tüketicileri giderek büyüyen bir borç sarmalına sürükleyebileceğini belirtiyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 4

Çok sayıda kredi kartı limit yanılgısı oluşturabiliyor

Cüzdanda çok sayıda kredi kartının bulunması, kişinin gerçek bütçesinin üzerinde bir harcama gücüne sahip olduğu yanılgısına kapılmasına neden olabiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 5

Kontrolsüz tüketimi tetikleyen bu durum, farklı kartların hesap kesim ve son ödeme tarihlerinin takip edilmesini de zorlaştırıyor. Ödemelerin gecikmesi ise borcun daha da büyümesine zemin hazırlıyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 6

Asgari ödeme borcu eritmek yerine büyütebilir

Kredi kartı ekstrelerinin yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması, biriken borcun tamamen kapanmasını sağlamıyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 7

Sözcü'nün haberine göre, ödenmeyen bakiyeye eklenen faizler nedeniyle borç her ay daha da büyüyebiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 8

Özellikle yüksek borç/limit oranına ulaşılması ve asgari ödemelerin dahi aksatılması, tüketicinin finansal durumunu daha da zorlaştırabiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 9

Kredi notu da düşebilir

Birden fazla kartta yüksek borç bulunması ve ödemelerin aksaması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesindeki Findeks kredi notunu olumsuz etkileyebiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 10

Kredi sicilindeki bozulma, yasal takip veya icra süreci başlamamış olsa bile gelecekte konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanımını zorlaştırabiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 11

Bankalar mevcut kredi kartı limitlerini düşürebiliyor veya dondurabiliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 12

Uzmanlardan borç sarmalından çıkmak için 4 kritik adım

Finansal uzmanlar, bütçe dengesini yeniden kurmak ve borç yükünün daha fazla büyümesini önlemek için 4 önemli adım öneriyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 13

1. Fazla kartları kapatın

Harcama disiplinini bozan, ödeme takibini zorlaştıran ve yıllık aidat yükü oluşturan kullanılmayan kredi kartlarının kapatılması öneriliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 14

2. Harcamaları tek kartta toplayın

Toplam kredi limitinin belgelenebilir aylık gelire uygun seviyeye çekilmesi ve harcamaların tek bir ana kart üzerinden takip edilmesi tavsiye ediliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 15

3. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin

Asgari ödemenin borcu kapatmadığı, yalnızca ödeme sürecini ertelediği belirtiliyor. Uzmanlar, imkan dahilinde ekstre borcunun tamamının ödenmesini öneriyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 16

4. Borçları tek çatı altında yapılandırın

Bir kredi kartının borcunu başka bir kartın nakit avansıyla kapatmak yerine, tüm kart borçlarının uygun koşullarda düşük faizli ve taksitli bir yapılandırma kredisiyle birleştirilmesi öneriliyor.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 17

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta ise borcun başka bir borçla çevrilmesinin kalıcı bir çözüm olmadığı.

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Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı - Resim: 18

Kredi kartı kullanımında limitlerin gelire uygun tutulması ve ödeme planının aksatılmaması, borç yükünün daha fazla büyümemesi açısından önem taşıyor.

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