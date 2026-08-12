Artan yaşam maliyetleri ve geçim kaygısı, tüketicileri nakit açıklarını kapatabilmek için birden fazla bankaya ait kredi kartını aynı anda kullanmaya yöneltiyor...
Cüzdanında birden fazla kredi kartı olanlar dikkat: Uzmanı tek tek saydı
Artan yaşam maliyetleri nedeniyle birden fazla kredi kartı kullanan tüketiciler için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Bir kartın borcunu diğer kartın nakit avansıyla kapatmanın borç sarmalını büyütebileceği belirtilirken, uzmanlar finansal dengeyi korumak için 4 önemli adımı sıraladı.Kaynak: Diğer
Ancak uzmanlar, bir kartın ekstre borcunun başka bir karttan çekilen nakit avans veya kredili mevduat hesabıyla (KMH) ödenmesinin ciddi finansal riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Borcu yeni bir borçla çevirme alışkanlığının sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken uzmanlar, kontrolsüz kredi kartı kullanımının tüketicileri giderek büyüyen bir borç sarmalına sürükleyebileceğini belirtiyor.
Çok sayıda kredi kartı limit yanılgısı oluşturabiliyor
Cüzdanda çok sayıda kredi kartının bulunması, kişinin gerçek bütçesinin üzerinde bir harcama gücüne sahip olduğu yanılgısına kapılmasına neden olabiliyor.
Kontrolsüz tüketimi tetikleyen bu durum, farklı kartların hesap kesim ve son ödeme tarihlerinin takip edilmesini de zorlaştırıyor. Ödemelerin gecikmesi ise borcun daha da büyümesine zemin hazırlıyor.
Asgari ödeme borcu eritmek yerine büyütebilir
Kredi kartı ekstrelerinin yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması, biriken borcun tamamen kapanmasını sağlamıyor.
Sözcü'nün haberine göre, ödenmeyen bakiyeye eklenen faizler nedeniyle borç her ay daha da büyüyebiliyor.
Özellikle yüksek borç/limit oranına ulaşılması ve asgari ödemelerin dahi aksatılması, tüketicinin finansal durumunu daha da zorlaştırabiliyor.
Kredi notu da düşebilir
Birden fazla kartta yüksek borç bulunması ve ödemelerin aksaması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesindeki Findeks kredi notunu olumsuz etkileyebiliyor.
Kredi sicilindeki bozulma, yasal takip veya icra süreci başlamamış olsa bile gelecekte konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanımını zorlaştırabiliyor.
Bankalar mevcut kredi kartı limitlerini düşürebiliyor veya dondurabiliyor.
Uzmanlardan borç sarmalından çıkmak için 4 kritik adım
Finansal uzmanlar, bütçe dengesini yeniden kurmak ve borç yükünün daha fazla büyümesini önlemek için 4 önemli adım öneriyor.
1. Fazla kartları kapatın
Harcama disiplinini bozan, ödeme takibini zorlaştıran ve yıllık aidat yükü oluşturan kullanılmayan kredi kartlarının kapatılması öneriliyor.
2. Harcamaları tek kartta toplayın
Toplam kredi limitinin belgelenebilir aylık gelire uygun seviyeye çekilmesi ve harcamaların tek bir ana kart üzerinden takip edilmesi tavsiye ediliyor.
3. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin
Asgari ödemenin borcu kapatmadığı, yalnızca ödeme sürecini ertelediği belirtiliyor. Uzmanlar, imkan dahilinde ekstre borcunun tamamının ödenmesini öneriyor.
4. Borçları tek çatı altında yapılandırın
Bir kredi kartının borcunu başka bir kartın nakit avansıyla kapatmak yerine, tüm kart borçlarının uygun koşullarda düşük faizli ve taksitli bir yapılandırma kredisiyle birleştirilmesi öneriliyor.
Uzmanların dikkat çektiği temel nokta ise borcun başka bir borçla çevrilmesinin kalıcı bir çözüm olmadığı.
Kredi kartı kullanımında limitlerin gelire uygun tutulması ve ödeme planının aksatılmaması, borç yükünün daha fazla büyümemesi açısından önem taşıyor.