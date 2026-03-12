Dünya ve Türkiye, uzun zamandır adı konulmamış bir huzursuzluğun pençesinde. Sabah uyandığımızda baktığımız döviz kurları, market raflarındaki etiket değişimleri veya televizyonlardan taşan o hırçın dil... Hepimiz "Neler oluyor?" diye soruyoruz. İşte tam bu noktada Neil Faulkner, elimize meşale niyetine bir kitap tutuşturuyor. Ama uyaralım; bu kitap sadece başkalarını değil, aynaya baktığımızda gördüğümüz o "öfkeli insanı" da anlatıyor.

1930’LAR DEĞİL, BUGÜN: "SÜRÜNEN" BİR SÜREÇ

Faulkner’ın en büyük uyarısı şu: Faşizm artık bir sabah tanklarla gelmiyor. Onun yerine, demokratik kurumların içi boşaltılırken, toplumun sinir uçlarıyla oynanarak yavaş yavaş, "sürünerek" hayatımıza sızıyor. Yazarın kullandığı "Marksist-Freudyen" analiz, aslında iki dev soruyu birleştiriyor:

"Sistem nasıl çöktü?" (Marx) ve "Bu çöküş bizi neden bu kadar öfkeli ve otorite meraklısı yaptı?" (Freud/Reich).

EKMEK, ÖFKE VE YABANCILAŞMA

Bugün Türkiye’de veya Avrupa’da yükselen sağ popülizmin arkasında sadece bir liderin karizması yok; Faulkner’a göre orada devasa bir "yabancılaşma" var. İnsanlar kendilerini sistemin dışına itilmiş, değersiz ve güvencesiz hissediyor. Faulkner, neoliberal politikaların yarattığı bu ekonomik yıkımın, bireylerde nasıl bir "psikolojik sığınak" arayışı yarattığını anlatıyor. Cüzdanı boşalan, geleceği çalınan insan; rasyonel çözümlerden ziyade, ona "biz ve onlar" diyen, bir düşman gösteren ve "eski güzel günleri" vadeden o sert sesin peşinden gitmeye daha meyilli hale geliyor.

"KURTARICI" İLLÜZYONU VE KİTLE PSİKOLOJİSİ

Kitabın en çarpıcı kısımlarından biri, kitlelerin neden kendi çıkarlarına aykırı olan otoriter yapılara onay verdiği meselesi. Faulkner, burada Freudyen bir bakışla, bastırılmış duyguların nasıl bir lider figüründe "idealize" edildiğini çözümlüyor. Toplumda artan kutuplaşma, aslında bu psikolojik mekanizmanın bir yakıtı. Dünyada Trump’tan Avrupa’daki aşırı sağa, bizde ise bitmek bilmeyen o "kültürel savaşlara" kadar her şey, Faulkner’ın tarif ettiği o "kitle psikolojisi" laboratuvarında anlam kazanıyor.

SON SÖZ: TEŞHİS KONULDU, PEKİ YA TEDAVİ?

Tırmanan Faşizmin Kitle Psikolojisi, bize sadece karanlık bir tablo çizmiyor; aynı zamanda bu karanlıktan çıkışın yolunun sadece "sandık" olmadığını, toplumun ruhsal sağlığını ve dayanışma duygusunu yeniden kazanması gerektiğini hatırlatıyor. Faulkner, faşizmin bir "akıl tutulması" değil, belirli ekonomik ve psikolojik koşulların doğal bir sonucu olduğunu kanıtlıyor.

Eğer içinde yaşadığımız bu kaotik dönemi sadece gazete manşetleriyle değil, insanın ve sistemin en derin mekanizmalarıyla anlamak istiyorsanız; Faulkner’ın bu titiz çalışması, kitaplığınızın en ön sırasında durmalı. Çünkü anlamak, uyanmanın ilk adımıdır.