Gazeteci Cüneyt Özdemir, tatil amacıyla bulunduğu Meksika’da kartel ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle otelden çıkamadıklarını açıkladı. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda… Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz” dedi.

KARTEL ÖLDÜRÜLDÜ ÜLKE KARIŞTI

Meksika'da gerilim, Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla “El Mencho”nun, Meksika federal güçlerince öldürüldüğü yönündeki iddiaların ardından tırmandı. Özellikle kartelin güçlü olduğu Jalisco eyaletinde çok sayıda noktada yol kapatma, araç kundaklama ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

ULAŞIM KESİLDİ

Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda panik yaşandığı, yolcuların güvenlik endişesiyle terminali terk ettiği görüldü. Bölgedeki ulaşım akslarının büyük ölçüde kapandığı aktarıldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Jalisco eyalet yönetimi, artan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Toplu ulaşım geçici olarak durdurulurken, en üst düzey uyarı sistemi olan “kırmızı alarm” ilan edildi. Federal ve yerel güvenlik güçlerinin koordinasyonu için kriz masası oluşturuldu.

BÜYÜKELÇİLİKLERLE TEMAS SÜRÜYOR

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği de kartelin olası misillemelerine karşı güvenlik uyarısı yayımladı. Çatışmaların yaşandığı bölgede bulunan Cüneyt Özdemir ve beraberindekilerin, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile temas halinde olduğu öğrenildi.