Hakemlik kariyerini 2022 Kasım ayında sonlandıran Çakır, eğitim ve yönetim alanlarında futbolun içinde yer almaya devam ediyor. 2023 Ağustos’tan bu yana Gürcistan Futbol Federasyonu’nda hakem kurulu başkanlığı yapan 49 yaşındaki futbol adamı, aynı zamanda FIFA ve UEFA organizasyonlarında aktif görev üstleniyor.

2026 Dünya Kupası’nda yönetici olarak bulunacak Çakır, hakemlik sonrası en büyük hedeflerinden birine ulaşacağını belirtti. Kariyerinde iki kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalan eski hakem, turnuvaya yönelik hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini ifade etti. Hakemlerin dört yıllık süreçte sürekli takip edildiğini, eğitimlerin ve performans analizlerinin sürdüğünü aktardı.

Çakır, hem hakemlerin hem de eğitmenlerin gelişimi için çalışmalar yürüttüğünü, sürecin yoğun ancak keyifli olduğunu söyledi.

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyduğunu vurgulayan Çakır, Gürcistan’daki görevinde hakem gelişimi ve organizasyon yapısından sorumlu olduğunu belirtti. UEFA ve FIFA’daki görevleriyle birlikte yoğun bir tempo yürüttüğünü ifade etti.

A Milli Futbol Takımı’na da değinen Çakır, kadro kalitesi ve teknik ekibe güvendiğini, Türkiye’nin büyük turnuvalarda kalıcı olacağına inandığını dile getirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncu grubunun başarılı sonuçlar alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Gelecekte Türk hakemlerinin büyük turnuvalarda final yönetme ihtimaline ilişkin ise umutlu konuşarak bu durumun gurur verici olacağını ifade etti.