Türk hakemliğinin dünya çapındaki en önemli isimlerinden biri olan Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası’nda görev alacağını açıkladı. Eski FIFA kokartlı hakem, turnuvada bu kez sahada değil, yönetici pozisyonunda yer alacak.

“DÜNYA KUPASI’NDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPACAĞIM”

Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Milliyet ile Futbol Gündemi programında yaptığı açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda yöneticilik görevine getirildiğini duyurdu.

49 yaşındaki Çakır, kendisine yapılan telefonla bu görevin bildirildiğini belirterek, “Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Bu ölçekte bir organizasyonda yönetici olarak görev alan ilk Türk olacağım” ifadelerini kullandı.

BİR İLK DAHA

Hakemlik kariyeri boyunca birçok ilke imza atan Cüneyt Çakır, 2014 FIFA Dünya Kupası’nda görev yapmış, 2015 yılında Barcelona ile Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni yöneterek bu organizasyonda final yöneten ilk Türk hakem olmuştu. 2026 Dünya Kupası’ndaki yeni göreviyle Çakır, Türk futbolu adına bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.