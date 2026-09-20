Beşiktaş Belediyesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla örnek bir organizasyona imza attı. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı ev sahipliğinde gerçekleştirilen İyi Yaşam Festivali, gün boyunca süren renkli etkinliklerle vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sağlık, dengeli beslenme ve fiziksel hareketlilik başta olmak üzere iyi yaşama dair pek çok unsurun ele alındığı festivalde, her yaştan katılımcı hem bilgilendi hem de açık havanın tadını çıkardı.

Beşiktaş Belediyesi organizasyonunda, Beltaş ve Elfie markalarının güçlü destekleriyle hayata geçirilen İyi Yaşam Festivali kapsamında alanında uzman konuşmacılar sahne aldı. Düzenlenen söyleşilerde sağlıklı yaşamın temelleri, doğru beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar sağlığının korunması, kronik hastalıklarla mücadele ve diyabet yönetimi gibi hayati öneme sahip konular detaylıca masaya yatırıldı. Katılımcılar, uzman isimlere merak ettikleri soruları yönelterek günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri pratik ve koruyucu sağlık bilgilerini birinci ağızdan öğrenme imkanı buldu.

Festival programı yalnızca teorik bilgilendirmelerle sınırlı kalmadı; fiziksel aktivite ve eğlence de günün odak noktası oldu. Yeşillikler içerisinde, ritmik müzikler eşliğinde gerçekleştirilen nefes egzersizleri, yoga, pilates ve zumba seansları katılımcılara enerjik anlar yaşattı. Spor etkinliklerinin yanı sıra alan içerisine kurulan stantlarda çeşitli markaların katkılarıyla kör tadım yarışmaları düzenlendi. Katılımcıların damak tatlarını yarıştırdığı bu keyifli etkinlikte dereceye giren vatandaşlara çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi.

Festival atmosferine ve sağlanan katılım yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar memnuniyetlerini dile getirdi. Pilates ve yoga eğitmeni Pınar Şahinkaya, etkinlik alanındaki coşkuyu vurgulayarak çok güzel bir ortamın oluştuğunu belirtti. Hareket uzmanları olarak böyle bir platformda bir araya gelmenin ve sağlığa katkı sunacak adımlar atmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Şahinkaya, insanları sağlıklı bir yaşama teşvik etmenin önemine dikkat çekti.

Elfie Digital Sağlık Uygulaması Ülke Yöneticisi Alanur Üner ise Beşiktaş Belediyesi ortaklığıyla böylesine anlamlı bir etkinliği hayata geçirmekten gurur duyduklarını belirtti. Harika bir kalabalık ve elverişli bir hava eşliğinde açık alanda buluştuklarını aktaran Üner, herkesin hem sağlık konusunda kritik bilgiler edindiği hem de bol bol hareket ederek motivasyon depoladığı verimli bir günün geride kaldığını söyledi.

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nın doğal dokusunda gün boyu kesintisiz devam eden programlar sayesinde Beşiktaşlılar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Katılımcılar bir yandan uzmanların yönlendirmeleriyle sağlık alanındaki farkındalıklarını artırırken, diğer yandan spor, fiziksel aktivite ve müziğin birleştiği dinamik bir atmosferde stresten uzaklaştı. Beşiktaş Belediyesi’nin toplum sağlığını destekleyen ve komşuluk bağlarını güçlendiren bu tür sosyal ve sportif organizasyonları önümüzdeki dönemlerde de sürdürmesi bekleniyor.