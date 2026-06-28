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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Cunda Adası Arka Deniz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşırken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye 6 arazözün yanı sıra çok sayıda itfaiye personeli, orman işçisi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevrede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.