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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya’nın Çumra ilçesinde yetiştiriciliği yapılan Sorgum Sudan Şeker Otu’nun hasadı gerçekleştirildi. Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin Düğmeci ile teknik personeller, hasat çalışmalarına katılarak üreticileri tarlada ziyaret etti. Sorgum Sudan Şeker Otu’nun, özellikle hayvancılık işletmelerine kaliteli kaba yem sağlaması ve silajlık mısıra alternatif oluşturması açısından öne çıktığı belirtildi.

ÇUMRA’DA HASAT SEZONUNDA SAHA ÇALIŞMASI

Konya’nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çumra’da, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede yetiştiriciliği gerçekleştirilen Sorgum Sudan Şeker Otu’nun hasadına Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin Düğmeci ve kurumun teknik personelleri de katıldı.

Hasat yapılan alanlarda incelemelerde bulunan ekipler, üreticilerle bir araya gelerek ürünün gelişim durumu, verimliliği ve üretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Saha incelemelerinde Sorgum Sudan Şeker Otu’nun gelişiminin ve mevcut verim durumunun iyi seviyede olduğu görüldü.

HAYVANCILIK İÇİN KALİTELİ KABA YEM İMKÂNI

Sorgum Sudan Şeker Otu, özellikle hayvancılık işletmeleri açısından önemli bir kaba yem kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kaliteli ve yeterli miktarda kaba yeme erişim büyük önem taşırken, alternatif yem bitkilerinin üretiminin artırılması da işletmelerin yem maliyetleri ve üretim planlaması açısından önem taşıyor.

Çumra’da gerçekleştirilen üretimin de bu açıdan değerlendirilirken, Sorgum Sudan Şeker Otu’nun hayvancılık işletmelerine kaliteli ve bol miktarda kaba yem sağlama potansiyeli bulunduğuna dikkat çekildi.

SİLAJLIK MISIRA ALTERNATİF OLUYOR

Sorgum Sudan Şeker Otu’nun öne çıkan özelliklerinden biri ise münavebe yani ekim nöbeti sisteminde silajlık mısıra alternatif bir ürün olarak değerlendirilebilmesi.

Tarımda aynı ürünün sürekli olarak aynı arazide yetiştirilmesinin önüne geçilmesi ve farklı bitkilerin üretim planına dahil edilmesi, toprak kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Sorgum Sudan Şeker Otu’nun münavebe sisteminde alternatif oluşturmasının, toprakların korunmasına ve üretim çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması kadar mevcut doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması da önem taşıyor.

Sorgum Sudan Şeker Otu’nun alternatif ürün olarak değerlendirilmesinin, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılmasına katkı sunabileceği ifade ediliyor.

Özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, bitkisel üretim ile hayvansal üretimin birbirini destekleyen bir yapıya kavuşması açısından önem taşıyor.

ÜRETİCİLER TARLADA ZİYARET EDİLDİ

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin Düğmeci ve teknik personeller, hasat çalışmaları sırasında üreticilerle de bir araya geldi.

Tarlada yapılan incelemelerde ürünün gelişim durumu değerlendirilirken, üreticilerin uygulamaları ve elde edilen sonuçlar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tarım teşkilatının sahada gerçekleştirdiği bu tür çalışmalarla üretimin yerinde takip edilmesi, alternatif ürünlerin performansının değerlendirilmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASINDA ALTERNATİF ÜRÜNLERİN ÖNEMİ

Türkiye’de tarımsal üretimin daha planlı ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bölgenin şartlarına uygun alternatif ürünlerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

Çumra’da Sorgum Sudan Şeker Otu üretiminin de bu çerçevede ele alındığı belirtilirken, ürünün hem bitkisel üretim çeşitliliğine hem de hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacına katkı sağlayabilecek alternatiflerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Üretim planlamasında farklı ürünlerin devreye alınmasıyla birlikte, üreticilerin mevcut tarımsal potansiyellerini daha etkin şekilde kullanmaları ve hayvancılık işletmelerinin yem ihtiyacının yerel üretimle desteklenmesi hedefleniyor.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında, üretim alanlarının yerinde incelenmesi ve alternatif ürünlerin durumunun takip edilmesine devam ediliyor.

Sorgum Sudan Şeker Otu hasadı kapsamında yapılan incelemeler de ilçede alternatif yem bitkilerinin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Yetkililer, üretim çeşitliliğini artıran, doğal kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlayan ve hayvancılığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla sahadaki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

ÜRETİCİLERE BEREKETLİ HASAT TEMENNİSİ

Çumra’da gerçekleştirilen hasadın ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Tarım ve hayvancılığın birbirini desteklediği üretim modelinin güçlendirilmesi, alternatif yem bitkilerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Çumra’da Sorgum Sudan Şeker Otu hasadıyla birlikte hem alternatif yem kaynaklarının geliştirilmesi hem de tarımsal üretim planlamasına uygun ürün çeşitliliğinin artırılması yönündeki çalışmalar sahada sürdürülüyor.