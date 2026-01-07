Yerel seçimlerde CHP listelerinde yer alarak milletvekili seçilen üç isim 7 Ocak’taki yılın ilk grup toplantısında AKP’ye katılıyor.

CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi’nden yedi ay önce ayrılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de AKP’ye geçiyor. Şahin, 'Kendi yuvamıza dönüyoruz, iç cephede birlikte olma zamanı' sözleriyle AKP'ye geçeceğini duyurmuştu.

BÜTÇE OYLAMASINDA 'HAYIR' OYU VERMİŞLER

Bugün AK Parti’ye katılacak olan eski DEVA’lı İrfan Karatutlu ve eski Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, 21 Aralık’taki oylamada bütçede hayır oyu verdiği ortaya çıktı. Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır ise oylamaya katılmadı.

VEKİL SAYISINDA SON DURUM NE?

Vekil sayılarında da değişimler yaşanıyor. Hasan Ufuk Çakır'ın bir ay kadar önceki istifasıyla CHP'nin sandalye sayısı 138'e düşmüştü. İrfan Karatutlu'nun istifasıyla ise DEVA'nın da içinde yer aldığı Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düştü.

TBMM'de grup kurulabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor. Bu nedenle DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Yeni Yol grubunu kurmuştu. Bu iki milletvekilinin bugün beklenen geçişleri ile son seçimde 268 sandalye kazanan AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 272'den 274'e çıkacak. Eğer İsa Mesih Şahin de bugün AKP'ye geçerse bu sayı 275'e yükselecek.

Üç isim de bugün transfer olursa TBMM'deki genel sandalye dağılımı şu şekilde olacak:

AK Parti 275, CHP 138, DEM Parti 56, MHP 47, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20, Bağımsızlar 9, HÜDA PAR 4, Yeniden Refah Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, DBP 2, EMEP 2, Saadet Partisi 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 322’ye ulaşacak. Toplam 600 milletvekilinden 8 sandalye ise ölüm ya da farklı nedenlerle boş durumda bulunuyor.

TBMM'DE ÇOĞUNLUK NEDEN ÖNEMLİ?

Peki TBMM’de çoğunluk neden önemli bir konumda. Meclis Genel Kurulu'nda herhangi bir anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan kabulü için 400 milletvekilinin "evet" oyu lazım. Referandumlu değişiklik için ise 360 oy şartı bulunuyor. Bu kapsamda iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte yapılacak olası anayasa değişikliklerinde 360 ve hatta idealde 400'e ulaşılması önemli bulunuyor.

400 oy sayısına AK Parti ile MHP'nin 322 sandalyesine ek olarak DEM Parti, HÜDA PAR, DSP ve bazı bağımsız vekillerin katılımıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı hesaplar arasında yer alıyor. Bu duruma Erdoğan mevcut anayasaya göre iki dönem olan görev süresini 2028 yılında tamamlayacak olması da çoğunluğu önemli kılan bir diğer etken oldu.

Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için iki yol bulunuyor; birincisi anayasada cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili değişiklik yapmak, ikincisi ise Meclis'in erken seçim kararı alması.

Bugün ise AKP'ye katılımların dışında Nefes yazarı Nuray Babacan'ın AKP'nin yeni anayasa çalışmalarına dair taslağı paylaşması dikkat çekmişti. Ayrıca Erdoğan, yeni anayasa için sinyalleri verirken, Bahçeli de defalarca 'güçlü bir anayasa' çıkışı yaparak yeni anayasa çıkışında bulunmuştu.

Fakat 360 vekil veya 400 vekil çoğunluğuna geçişler ile ulaşılacak mı merak konusu oldu.