Türkiye'nin kalbi Ankara, binlerce yıllık geçmişi barındıran katmanlı tarihi ve Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden sokaklarıyla seyahatseverlerin keşif rotalarında ilk sıralarda yer alıyor. Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar pek çok medeniyetin izini taşıyan başkent, düzenli şehir yapısı ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor.

İşte Ankara seyahatlerinde mutlaka görülmesi gereken, şehrin sembolü haline gelmiş ikonik noktalar:

ULUSUN ORTAK MİRASI: ANITKABİR

Ankara denilince akla gelen ilk ve en önemli durak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’dir. Heybetli mimarisiyle göz kamaştıran Aslanlı Yol, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve milli mücadelenin ruhunu yansıtan kuleleriyle Anıtkabir, her yıl milyonlarca ziyaretçinin akınına uğruyor ve başkentin manevi merkezini oluşturuyor.

TARİHE YOLCULUK: ANKARA KALESİ VE HAMAMÖNÜ

Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ankara Kalesi, dik yamaçların üzerine kurulu surlarıyla kente panoramik bir bakış açısı sunuyor. Kalenin içindeki eski Ankara evleri, antika dükkanları ve zanaatkar atölyeleri nostaljik bir atmosfer yaşatıyor. Kalenin eteklerinde yer alan ve aslına uygun olarak restore edilen tarihi Hamamönü bölgesi ise ahşap konakları, el emeği ürünlerin satıldığı tezgahları ve geleneksel kafeleriyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ KÜLTÜR DURAKLARI: MÜZELER BÖLGESİ

Ankara, uluslararası ödüllere sahip, dünya standartlarında müzelere ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Paleolitik Çağ'dan itibaren Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin eşsiz eserlerini barındıran müze, dünyanın en prestijli arkeoloji müzeleri arasında gösteriliyor.

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) & Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası): Ulus meydanına yakın konumda bulunan bu tarihi binalar, genç cumhuriyetin kurulduğu, tarihi kararların alındığı ilk meclis salonlarıyla ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA: MOGAN GÖLÜ VE KUĞULU PARK

Yoğun şehir temposundan uzaklaşmak isteyenler için Ankara, yeşil alan alternatifleri de sunuyor. Şehrin kalbinde, Tunalı Hilmi Caddesi'nin hemen yanı başında yer alan Kuğulu Park, ikonik kuğuları, kazları ve asırlık çınarlarıyla başkentlilerin en sevilen dinlenme noktalarından biri. Şehrin biraz daha dışına çıkmak isteyenler için ise Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, yürüyüş yolları, piknik alanları ve tekne turu imkanlarıyla doğaseverleri kendine çekiyor.

TİCARET VE MODERN HAYATIN MERKEZİ: KIZILAY VE ATAKULE

Ankara’nın dinamik ve modern yüzünü görmek isteyenlerin adresi ise Kızılay Meydanı oluyor. Şehrin ana ulaşım ve sosyalleşme kavşağı olan Kızılay, hareketli caddeleriyle kentin enerjisini yansıtıyor. Çankaya bölgesinde yükselen ve kentin ilk alışveriş kulelerinden olan Atakule ise yenilenen mimarisi ve seyir terasıyla Ankara manzarasını izlemek isteyenlerin favori mekanları arasında yer alıyor.

Turizm sektörü temsilcileri, Ankara’nın özellikle hafta sonu kültür turları için ideal bir destinasyon olduğunu belirterek, zengin gastronomi kültürü (Ankara tavası, simidi) ve gelişmiş ulaşım ağıyla başkentin turizm potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını vurguluyor.