Cumhuriyetin ilk kadın solisti ve Atatürk’ün favorisiydi: Kimsesiz bir kız çocuktan müzik devine: Safiye Ayla

Dönemin popüler şarkıları, Rumeli türküleri ve klasik eserleri kapsayan geniş repertuvarıyla çok sayıda dinleyiciye seslenen sanatçı, özellikle “Çile Bülbülüm Çile”, “Menekşelendi Sular”, “Ben Seni Ellerin Olsun Diye mi Sevdim”, “Bir İhtimal Daha Var” ve “Yanık Ömer” gibi parçalara kattığı ruhtan dolayı büyük takdir topladı.