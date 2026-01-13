Atatürk'ün büyük hayranlık duyduğu, yorumuyla ölümsüzleşen “Çile Bülbülüm”, “Bir İhtimal Daha Var”, “Menekşe Kokulu Yarim”, “Niçin Baktın Bana Öyle” gibi eserlerle gönüllerde taht kuran usta sanatçı, 75 yıllık sanat yolculuğuyla Cumhuriyet döneminin unutulmaz figürleri arasına girdi.
Cumhuriyetin ilk kadın solisti ve Atatürk’ün favorisiydi: Kimsesiz bir kız çocukluktan müzik devine: Safiye Ayla
Yetimhanede büyüyen, Atatürk’ün gözyaşlarına tanık olan, 500’den fazla plak dolduran efsane ses Türk sanat müziğinin en etkileyici seslerinden Safiye Ayla, vefatının 28. yılında anılıyor.
Ayla, Hicazizade Hafız Abdullah Bey ile Suudi Arabistan’dan gelip küçük yaşta Osmanlı sarayına yerleşen Seyyide Hanım’ın kızı olarak 13 Eylül 1917’de İstanbul Fatih’te doğdu.
Doğmadan babasını, üç yaşında annesini yitiren Ayla, çocukluğunu kimsesiz çocukların korunduğu İstanbul Bebek’teki Çağlayan Darüleytam’da geçirdi.
MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
İlkokuldan sonra Bursa milletvekili ve sufi kişiliğiyle bilinen Şeyh Servet Efendi tarafından evlat edinilen Ayla, Bursa Kız Muallim Mektebi’nde öğrenim gördü.
Safiye Ayla bir dönem İstanbul Beyoğlu’ndaki Halıcıoğlu İlkokulu’nda yardımcı öğretmenlik yaptı fakat bu mesleği devam ettirmedi.
Müziğe erken yaşta piyano çalışarak adım atan sanatçı, sesinin güzelliği fark edilince ilk ciddi eğitimini besteci Mustafa Sunar’dan aldı.
Kariyeri boyunca Yesari Asım Arsoy, Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Udi Nevres, Mesut Cemil ve Refik Fersan gibi Türk musikisinin ustalarından beslendi.
Ayla, 1930’da Mustafa Sunar’ın yardımıyla ilk plağını doldurdu. Yesari Asım Arsoy’un bestesi “Sevda Yaratan Gözlerin” büyük başarı getirdi ve uzun soluklu parlak kariyerinin kapısını araladı.
500'ÜN ÜZERİNDE PLAK DOLDURDU
Sanatçı Ayla, 1931’de Darüttalim-i Musiki Heyeti konserlerinde ilk kez sahneye çıktı. İstanbul ve Ankara Radyosu ile İstanbul Konservatuvarı İcra Heyeti’nde yer aldı, yıllarca gazinolarda sahne alarak geniş kitlelere ulaştı.
Hayatı boyunca 500’den fazla plak kaydeden Ayla, Ankara ile İstanbul radyolarının vazgeçilmez sesi haline geldi, şöhreti ülke sınırlarını aştı.
Cumhuriyet’in öne çıkan kadın ses sanatçılarından olan Ayla, Mustafa Kemal Atatürk’ün en beğendiği yorumcular arasındaydı.
Atatürk, davet ve toplantılarda sevdiği parçaları Safiye Ayla’nın sesinden dinlemeyi isterdi.
Sanatçı, TRT röportajında “Yemen Türküsü”nün Atatürk’ü ağlattığını anlatarak, “Onu Nevres Bey’den öğrenmiştim. Söylediğim zaman Atatürk’ün gözlerinden yaş geldiğini görmüştüm. Ağlamıştı. ‘İşte yok yere, Türk çocukları gidip Yemen ellerinde öldü. Ne lüzum vardı buna.’ dedi. Onu iyi hatırlıyorum.” demişti.
UDİ VE BESTECİ ŞERİF MUHİTTEN TARGAN İLE EVLENDİ
Udi ve besteci Şerif Muhittin Targan’la 1950’de evlenen sanatçının bu evliliği, eşinin 1967’deki vefatına kadar devam etti.
“Seninle Doğan Güldür Bu Gönül” ile “Aşk Yaprağına Konarak Koza Öresim Gelir” isimli iki beste yapan Ayla, 1942’de Rey kardeşlerin “Alabanda” revüsünde “Kraliçe Mimoza” rolünü başarıyla oynayarak oyunculuk yeteneğini de gösterdi.
Safiye Ayla, çağdaş diğer kadın sanatçılardan ayrılan kendine özgü yorum tarzıyla eserleri seslendiriyordu. Ölçülü, kusursuz diksiyonlu, hem düzgün hem coşkulu bir üslupla şarkıları yorumluyordu.
Dönemin popüler şarkıları, Rumeli türküleri ve klasik eserleri kapsayan geniş repertuvarıyla çok sayıda dinleyiciye seslenen sanatçı, özellikle “Çile Bülbülüm Çile”, “Menekşelendi Sular”, “Ben Seni Ellerin Olsun Diye mi Sevdim”, “Bir İhtimal Daha Var” ve “Yanık Ömer” gibi parçalara kattığı ruhtan dolayı büyük takdir topladı.
Son sahne konserini Atatürk anısına Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yararına 1987’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veren Ayla, 14 Ocak 1998’de 91 yaşında İstanbul’da hayata veda etti.
TEV Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Servet Dalay, AA’ya yaptığı açıklamada sanatçının pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda şarkı söylediğini belirterek şunları ifade etmişti:
“Kendisi Türkiye tarihinde sahneye çıkan ilk kadın solistlerden biri ve Cumhuriyet tarihi sanatçısı olarak çok büyük başarılara ve ilklere imza atmış bir azim ve cesaret örneği. Yaşamı boyunca karşılaştığı imkansızlıklara rağmen başarıya ulaşmış örnek bir yaşam öyküsü.
Yalnızca yaşam öyküsüyle değil, verdiği burslarla da birçok gence yol göstermeye devam etti. Adına verilen burs fonundan bugüne kadar 2 bin 12 burs vererek öğrencilerin hayatına dokunduk.”