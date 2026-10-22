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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Türk dünyasının dev isimlerini başkentte buluşturacak. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen özel konser serisi kapsamında, Türk dünyasının önde gelen sanatçıları iki gün boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk dünyasının seçkin sanatçıları, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, 29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyasının ortak sesinin Ankara'da yankılanacağını belirterek konserlerin köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirası yansıtacağını vurguladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Türk dünyasının ortak sesiyle kutlanıyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında düzenlenecek iki özel konser, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıları Ankara'da sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Bayramı konserlerini sosyal medya hesaplarından duyurarak "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında Türk dünyasının ortak sesi Başkentimiz Ankara’da yankılanacak!" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında, Türk dünyasının seçkin sanatçılarını Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla bir araya getireceklerini belirten Ersoy, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen ve Türk dünyasının değerli solistlerinin Ankara Arena’da sahne alacağını, 29 Ekim’de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Türk dünyasıyla aramızdaki köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirasımızı yansıtan bu özel buluşmalarla Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız." diye konuştu.

YILDIZLAR ANKARA'DA BULUŞACAK

Konserlerin ilki 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı gecede soprano Zarina Altınbayeva, soprano Zaira Raimbekova, tenor Umid Shavkat Ugli ve tenor Ramil Gasimov solist olarak yer alacak.

Gecenin özel konuğu ise Singer yarışmasıyla uluslararası üne kavuşan, Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından “Halk Sanatçısı” unvanıyla onurlandırılan ve TÜRKSOY tarafından “Türk Dünyası Kültür Elçisi” nişanına layık görülen Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Başkent'i saracak olan bu anlamlı müzik şöleni, Türk dünyasının köklü kardeşliğini ve ortak kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle tüm dünyaya duyuracak.

Cumhuriyet coşkusunu ve Türk dünyasının birlik ruhunu zirveye taşıyacak bu özel buluşma, iki gün boyunca sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.