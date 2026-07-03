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Veryansın TV'nin kurucusu ve yazar Nihat Genç'in vefatının üzerinden bir yıl geçti.

4 Temmuz 2025'te hayatını kaybeden Nihat Genç, son nefesinde söylediği "Cumhuriyet'i yaşatın" sözleriyle Türk milletine seslenmişti. Genç, geride yalnızca kitaplarını ve yazılarını değil, Cumhuriyet mücadelesine adanmış bir yaşam bıraktı.

69 yıllık ömrünü halkın vicdanına yaslayan, kalemini hiçbir baskı karşısında eğmeyen Genç, vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından anılacak.

Anma programı kapsamında sevenleri, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de V Kafe'de bir araya gelecek. Ardından saat 12.00'de Gölbaşı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Günün son programı ise saat 14.00'te yine V Kafe'de okutulacak mevlit olacak.

Öte yandan, NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan güvenlik tedbirleri ve yasaklar sebebiyle planlanan kapsamlı anma etkinliği ileri bir tarihe ertelendi. Erlik'in hazırladığı Nihat Genç belgeselinin gösterimi ile sanatçı Kıraç'ın dinletisinin yer alacağı programın ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.