“Anadolu 100 yıllık narkozdan uyanıyor” diyerek Cumhuriyet’i hedef alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a tepkiler sürüyor.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, 11 yıldır Memur-Sen Genel Başkanı olan Ali Yalçın ile oğlu Yuşa Yalçın’ın mal varlıklarının gelirleri ile orantısız olduğunu savunarak Yalçın ile oğlunun mal varlığının incelenmesi istendi.

'KUŞADASI, DİLMEN VE ORAN'DA KONUT PROJELERİ'

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Alay Hamzaçebi, “Öğretmen ama mal varlığı öğretmen maaşı ile kıyaslanamaz” dedi ve şunları söyledi:

“Cumhuriyet düşmanlığı yapıp Cumhuriyet’in nimetlerinden yararlanıyor. Sendikadan milyonlar alıyor. Öğretmen maaşıyla büyüttüğü oğlunun da hatırı sayılır serveti var. Çocuk yaşta bu serveti nasıl elde etti? Bağımsız denetçiler Genel Başkanı incelemeli.”

Konut kooperatifinin kurucusu olan Ali Yalçın’ın oğlu Yuşa Yalçın’ın Aydın Kuşadası, Ankara Dikmen ve Oran’da konut projeleri bulunuyor.